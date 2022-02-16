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    Безопасность дорог у школ начали проверять полицейские Костаная

    16 Февраля 2022, 14:16

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области началась операция «Безопасность детей на дорогах», которая продлится до 23 февраля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, мероприятие проводится для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и закрепления у детей навыков, связанных с безопасным поведением на улицах.

    Как рассказал заместитель начальника Управления местной полицейской службы Виталий Цой, в прошлом году на территории области было зарегистрировано 71 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых семь детей погибло и 70 получили ранения. Водителями совершено 35 наездов на несовершеннолетних, где один ребенок погиб и 36 получили ранения.

    «В этом году произошло одно ДТП с участием несовершеннолетнего. 24 января в поселке Аулиеколь 30-летний водитель, управляя автомашиной «Ford», не справился с управлением. Автомашина выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомашиной «Volkswagen». В результате ДТП пострадала девочка, которая была госпитализирована в детскую областную больницу»,- рассказали в ведомстве.

    В полиции отмечают, что в период операции стражами порядка будет проводиться разъяснительная работа по безопасному поведению детей на дорогах в общеобразовательных учебных заведениях и усилен контроль за перевозкой детей на транспорте.

    «Кроме того, совместно с представителями дорожных и коммунальных служб будет обследовано состояние улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения в местах расположения дошкольных учреждений и школ», - дополнили в департаменте.

    Полицейские также напомнили, что водителям согласно пункта 22.7.2 ПДД запрещается перевозить детей до 12 лет при отсутствии специального детского удерживающего устройства или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности.

    Также полиция советует родителям школьников самим сопровождать в школу и другие учебные заведения. При отсутствии такой возможности тщательно инструктировать ребенка о поведении на дорогах.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Безопасность Общество Дороги
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