Безопасность детской и подростковой продукции проверили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области проводят мониторинг безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента охраны общественного здоровья, с начала года специалисты закупили продукцию в 193 объектах торговли, исследовали свыше 270 проб товаров для детей и подростков. В том числе 155 проб детских игрушек.

«Из общего количества проб 89 не соответствовали требованиям технических регламентов. В том числе по маркировке, по органолептическим показателям, по токсиколого-гигиеническим показателям», - прокомментировали в пресс-службе.

Из отобранных проб детских игрушек выявлено 49 несоответствующих. Большая их часть не отвечала требованиям маркировки. По 2 пробы не соответствовали органолептическим и токсиколого-гигиеническим показателям. Больше всего не соответствующей техрегламентам продукции попадает на североказахстанские прилавки из Китая, России и Украины.

«Маркировка продукции должна быть достоверной, проверяемой, читаемой и доступной для осмотра и идентификации. Ее наносят на изделие, этикетку, упаковку или листок-вкладыш к продукции. Маркировка продукции должна содержать наименование страны, где изготовлена продукция, наименование и местонахождение изготовителя, импортера, дистрибьютора, наименование изделия, его вид и назначение, если это необходимо, дату изготовления, единый знак обращения на рынке, срок службы продукции и гарантийный срок, товарный знак», - отметили в пресс-службе.