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    Безопасному поведению на дорогах учит детей павлодарская полиция

    17 Февраля 2022, 14:54

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области проходит операция «Безопасность детей на дорогах», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «На территории Павлодарской области с 14 по 23 февраля 2022 года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасность детей на дорогах», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    В ведомстве добавили, что эта операция проходит для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, проведения обучающих занятий с целью закрепления у детей навыков, связанных с безопасным поведением на улице и дороге. «В ходе данного мероприятия полицейские проводят в школах занятия по правилам дорожного движения, а также участвуют в открытых уроках», - добавили в ведомстве.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Образование Безопасность
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