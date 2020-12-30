Безопасное проведение выборов: вышло новое постановление главного санврача РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышло Постановление главного государственного санитарного врача РК Ерлана Киясова о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 при организации и проведении голосования на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения, защиты жизни и здоровья граждан при организации и проведении голосования на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан в соответствии с пунктом 1 статьи 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» ПОСТАНОВЛЯЮ:

«Утвердить прилагаемый Алгоритм по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 при организации и проведении голосования на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан», - говорится в документе.

2. Акиматам областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкент:

1) обеспечить организацию и проведение тестирования на COVID-19 методом ПЦР (далее – ПЦР-тестирование) членов избирательных комиссий, доверенных лиц, наблюдателей в регионах, которые согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в период с 25 декабря 2020 года до 5 января 2021 года находятся в зонах повышенного и умеренного риска (красной и желтой зонах);

2) составить списки лиц, подлежащих ПЦР-тестированию в разрезе населенных пунктов и представить в филиалы «Республиканского центра электронного здравоохранения», «Фонда социального медицинского страхования» и территориальные Департаменты Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК;

3) обеспечить информирование и уведомление лиц, подлежащих ПЦР-тестированию и проработать получение ими статуса застрахованности;

4) определить перечень лабораторий, привлеченных к ПЦР-тестированию;

Также в алгоритме по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 при организации и проведении голосования на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов говорится:

Всем участникам избирательного процесса необходимо:

1) соблюдать режим ношения одноразовых медицинских или защитных масок (далее - маски);

2) использовать антисептические средства для дезинфекции рук;

3) соблюдать социальное дистанцирование между людьми – не менее 1,5 – 2 метров друг от друга;

4) избегать рукопожатий либо других форм прямого контакта.

Работа избирательных комиссий

Избирательным комиссиям при организации своей деятельности необходимо обеспечить:

1) соблюдение масочного режима в течение всего периода работы избирательной комиссии (маска должна плотно прикрывать нос, рот и подбородок). При этом замена одноразовых защитных масок производится не реже чем каждые три часа;

2) дезинфекцию рук при входе в помещение избирательной комиссии антисептиком или иными средствами;

3) строгое соблюдение правил личной гигиены (частое мытье рук, использование санитайзеров или индивидуальных антисептиков для обработки рук);

4) исключение рукопожатий либо других форм прямого контакта;

5) расстановку мебели и технического оборудования с учетом социального дистанцирования.

3. Голосование на избирательном участке (пункте для голосования)

4. В помещении для голосования при технических возможностях здания обеспечиваются отдельные входы и выходы. Рекомендуется помещение для голосования достаточно просторное для соблюдения социальной дистанции, с возможностью открытия окон для сквозного проветривания.

5. При входе в здание и в помещении избирательного участка размещается информация о мерах безопасности, которые должны соблюдаться при пребывании на избирательном участке:

1) предупреждение о том, что на избирательном участке не должны находиться лица с повышенной температурой тела (выше 37ºС), которые имеют признаки КВИ или для которых установлен режим самоизоляции, домашний карантин или строгая изоляция;

2) предупреждение о соблюдении дистанции в 1,5 - 2 метра;

3) предупреждение о соблюдении режима ношения защитных масок и рекомендация о ношении защитных перчаток.

В случае выявления у участников избирательного процесса повышенной температуры тела (выше 37ºС) и иных симптомов заболевания КВИ их изоляцию в отдельное помещение на избирательном участке для осмотра медицинским работником либо ожидания приезда бригады скорой помощи. Избиратель вправе проголосовать в предусмотренном помещении вне помещения для голосования в порядке, установленном пунктом 6 статьи 41 Конституционного закона Республике Казахстан «О выборах в Республике Казахстан»;

Подсчет голосов на избирательном участке

22. Перед подсчетом голосов рекомендуется проветривание и влажная уборка помещения с использованием дезинфицирующих средств.

23. Перед вскрытием стационарных и переносных урн для голосования необходимо проведение их санитарной обработки дезинфицирующими средствами.

24. Подсчет избирательных бюллетеней члены избирательной комиссии производят при строгом соблюдении режима ношения защитных масок и перчаток, социальной дистанции.

25. Членам избирательных комиссий при подписании документов необходимо использовать личные авторучки.

26. По окончании подсчета голосов рекомендуется проведение полной дезинфекции помещения для голосования.

Требования к избирателям

33. На избирательном участке строго соблюдать меры безопасности, указанные в пункте 2 настоящего Алгоритма.

34. В помещении для голосования соблюдать требования и указания избирательной комиссии по обеспечению мер санитарной безопасности.

35. В целях обеспечения мер санитарной безопасности не рекомендуется приводить с собой детей.

36. Избиратели, которым предписан режим самоизоляции в связи с прохождением лечения на дому или которые находятся на карантине в связи с КВИ, обязаны уведомить об этом избирательную комиссию при подаче заявления о проведении голосования вне избирательного участка.

С полным текстом Постановления можно ознакомиться здесь.