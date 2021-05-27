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    Безопасная школа, студенческая карта, доступные камеры: ряд проектов рассмотрели на IT-совете столицы

    27 Мая 2021, 20:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Накануне в столице состоялся пятый IT-совет с участием акима города Нур-Султана Алтая Кульгинова. Во время встречи презентованы 5 решенных ключевых задач города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    В качестве модератора встречи выступила руководитель столичного управления цифровизации Б. Касабек, которая рассказала о текущей деятельности городского IT-совета.

    С докладом о примерах использования видеоаналитики в городе выступил руководитель по развитию TargetAI Д. Панченко. Он выделил 5 основных направлений работы: безопасные школы - подтверждение прихода ребенка в школу, в случае отсутствия - уведомление родителям; доступ к камерам для МЧС во время пожара или другой чрезвычайной ситуации; контроль строительных/ремонтных площадок в городе; контроль подрядчиков и качества уборки городских территорий, решение позволит оптимизировать уборку города и не чистить уже голый асфальт. Внедрение системы мониторинга камер городского видеонаблюдения позволит получать точную информацию о реальном времени работы камер.

    Директор департамента по новым разработкам ТОО «STEM Academy» М. Кыстаубаев продемонстрировал членам совета усовершенствованные методы дистанционного обучения ROQED SCIENCE.

    Кроме того, на IT-совете презентован проект жителя столицы, идея которого была предложена на платформе Birge и заняла первое место по итогам онлайн-голосования горожан. Автором идеи «Student Life» является Д. Нугуманов. Цель проекта — доступность и мотивация студентов для повышения успеваемости и качества образования.

    Проректор по науке и инновациям Астана IT University А. Белощицкий рассказал о проектах, разрабатываемых на базе университета, для реализации в столице. Их цель - разработка и реализация алгоритмов для построения цифровых двойников публичных пространств с целью поддержки принятия решений при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

    Резюмируя встречу IT-сообщества, аким столицы Алтай Кульгинов озвучил точечные рекомендации по каждому из представленных решений города.

    Работа IT-совета в решении городских задач цифровыми механизмами будет продолжена, в ближайшее время запланирован ряд встреч с цифровизаторами города. Мероприятие прошло с соблюдение строгих саннорм.

    Напомним, что с момента создания IT-совета проведено 5 встреч, в рамках которых презентован ряд инновационных решений. Среди 11 рассмотренных решений, внедрены 6 проектов по поставленным задачам города.

    Ключевая задача IT-совета столицы — это объединение участников IT-индустрии, где каждый имеет возможность высказать свое видение касательно реализации единой экосистемы города в сфере цифровизации, презентовать цифровой проект для удобства жителей города, а также поделиться рекомендациями по поводу реализации будущих IT-проектов.

    Фото: Александр Куприенко

    Автор:

    Астана Акимат Связь, ТВ, IT Безопасность Цифровой Казахстан Общество Молодежь
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