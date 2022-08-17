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    Безнадзорные животные стали причиной 28 ДТП в Атырауской области

    17 Августа 2022 14:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - С начала года в Атырауской области произошло 28 дорожно-транспортных происшествий с участием безнадзорных животных. Четыре человека погибли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала года на территории Атырауской области зарегистрировано 322 факта нарушения правил выпаса домашнего скота. В 28 случаях безнадзорный скот стал причиной дорожно-транспортных происшествий. В основном в ночное время, когда видимость снижается и объехать выбежавшее на проезжую часть дороги животное водителю сложно. Гибнут не только животные - от столкновения машины переворачивается, погибают и люди. С начала года в ДТП зарегистрировано четыре жертвы, когда виновниками аварии стали животные. Пострадали, а во многих случаях сильно разбиты, все 28 машин, совершивших столкновение с животными»,- сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

    Сотрудники полиции призывают владельцев крестьянских хозяйств, фермеров и хозяев домашнего скота проявить гражданскую ответственность и не допускать выпаса животных на проезжей части дорог, в первую очередь, на трассах республиканского значения, где движение ночью интенсивно.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    #Атырауская область #ДТП #Животные
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