Безлимитный тариф на электроэнергию введут в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Новый тариф на потребление электрической энергии вводится в Кыргызстане для лиц, желающих использовать электроэнергию без ограничения, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы Кабмина КР, тариф будет применяться как для энергоемких потребителей по высокой стоимости на добровольной основе согласно заключенному договору и позволит населению использовать электроэнергию без ограничения потребления и мощности. При этом не разрешается заниматься майнингом криптовалюты.

Потребители могут воспользоваться безлимитным тарифом на электроэнергию в отопительных целях. Для этого гражданам необходимо получить соответствующие технические условия и заключить с электроснабжающей организацией индивидуальный договор. Тариф «безлимит» для населения налогом облагаться не будет.

Согласно принятому Кабмином КР решению, действующие тарифы на электрическую и тепловую энергию на 2022 год для всех категорий потребителей страны остаются без изменений.



