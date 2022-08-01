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    • Безлимитный тариф на электроэнергию введут в Кыргызстане

    1 Августа 2022 12:16

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Новый тариф на потребление электрической энергии вводится в Кыргызстане для лиц, желающих использовать электроэнергию без ограничения, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы Кабмина КР, тариф будет применяться как для энергоемких потребителей по высокой стоимости на добровольной основе согласно заключенному договору и позволит населению использовать электроэнергию без ограничения потребления и мощности. При этом не разрешается заниматься майнингом криптовалюты.

    Потребители могут воспользоваться безлимитным тарифом на электроэнергию в отопительных целях. Для этого гражданам необходимо получить соответствующие технические условия и заключить с электроснабжающей организацией индивидуальный договор. Тариф «безлимит» для населения налогом облагаться не будет.

    Согласно принятому Кабмином КР решению, действующие тарифы на электрическую и тепловую энергию на 2022 год для всех категорий потребителей страны остаются без изменений.


    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    #Центральная Азия #Кыргызстан #Мировые новости
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