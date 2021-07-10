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    Безинициативные чиновники нам не нужны - Касым-Жомарт Токаев

    10 Июля 2021, 14:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о качестве работы государственного аппарата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Госслужащие должны мобилизоваться в этот критический для нашего государства момент. Вам следует проявлять инициативу, исполнительность, умение, желание принимать столь необходимые оперативные решения. Безинициативные, равнодушные чиновники нам не нужны. От такого балласта следует избавляться», - заявил во время расширенного заседания Правительства Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее Глава государства отметил , что правоохранительные органы обязаны проявлять бдительность, объективность, оперативность в отношении коррупционных проявлений в работе госаппарата.

    «Словом, системная и последовательная борьба с коррупцией должна оставаться нашим неизменным приоритетом. Госаппарат должен быть собран и нацелен на результат», - заключил Президент Казахстана.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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