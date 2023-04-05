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    Беженец из Сирии стал мэром города в Германии

    5 Апреля 2023, 14:18

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Сириец, приехавший в Германию в качестве беженца в 2015 году, победил на выборах мэра в юго-западной немецкой земле Баден-Вюртемберг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    Рийан Альшебл, восемь лет назад покинувший свой родной город Ас-Сувайда в Сирии, баллотировался как независимый кандидат от муниципалитета Остельсхайм. В воскресенье он набрал 55,41% голосов, обойдя двух немецких кандидатов, Марко Штрауса и Матиаса Фея.

    Сам 29-летний Альшебл назвал свою победу «сенсационной», сообщила местная немецкая телекомпания SWR.

    «Сегодня Остельсхайм стал примером широты взглядов и космополитизма для всей Германии», — заявил он. - Это не то, что можно считать само собой разумеющимся в консервативной сельской местности».

    Первой, кому Альшебл позвонил после победы, была его мать в Сирии, которая оказалась в восторге от этой новости.

    Ассоциация муниципалитетов Баден-Вюртемберга заявила, что Альшебл — первый человек с сирийскими корнями, который баллотировался и выиграл выборы на пост мэра. Он приступит к своим обязанностям в июне.

    Родившийся в семье школьного учителя и сельскохозяйственного инженера в Сирии, Альшебл описывает свою жизнь до 20 лет как беззаботную, согласно веб-сайту его политической кампании.

    Но все изменилось в 2015, когда в начались протесты против сирийского правительства и позже разразилась война. Как и многие сирийцы Альшебл попал в Европу в возрасте 21 года, переправившись из Турции на греческий остров Лесбос на резиновой лодке.

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель провела в 2015 году краткосрочную политику открытых дверей, в результате которой в последующие годы страна приняла около 1,2 миллиона беженцев, включая Альшебла.

    Оказавшись в Германии, Альшебл жил недалеко от Остельсхайма. По его словам, в тот период он понял одну вещь - нужно встать на ноги и быстро начать инвестировать в свое будущее.

    Последние семь лет он работал в администрации ратуши Альтенгштетта в соседнем городке, проведя несколько реформ в области цифровизации госуслуг. Альшебл, который является членом Партии «зеленых» и теперь имеет немецкое гражданство, пообещал во время своей кампании, что после избрания мэром переедет в Остельсхайм.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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