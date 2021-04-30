Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Бежавший в буран перед автоколонной костанайский полицейский стал финалистом «100 новых лиц Казахстана»

    30 Апреля 2021, 20:22

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Костанайский полицейский Амантай Байжанов стал финалистом проекта «100 новых лиц Казахстана», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня Президент страны Касым-Жомарт Токаев встретился с финалистами проекта «100 новых лиц Казахстана». Среди них костанайский полицейский Амантай Байжанов.

    Амантай Байжанов - инспектор батальона патрульной полиции УП Костаная, старший лейтенант полиции. Мужественный поступок оценили тысячи пользователей интернета. В буран Амантай Байжанов указывал путь колонне машин, пробежав в буран 2 километра.

    «Приятно быть в числе победителей «100 новых лиц Казахстана», рад этому, но не ожидал, что одержу победу. Этот год стал для меня особенным, и все из-за видео, которое распространилось в Сети. Сегодня была встреча с Президентом, все прошло хорошо. Познакомился со многими людьми из разных городов», - делится полицейский.

    С Костанайской области в финале также меценат, руководитель фермы, основанной на «зеленых технологиях», Инна Корнеева. Она занимается развитием племенного животноводства и внесла значимый вклад в экономико-социальное развитие округа.

    Напомним, Касым-Жомарт Токаев поздравил победителей проекта «100 новых лиц Казахстана» и отметил, что они своим талантом сумели завоевать признание народа и внесли вклад в развитие государства. С полным текстом выступления Президента РК можно ознакомиться здесь .

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Лица Казахстана МВД РК 100 новых лиц Казахстана Регионы Казахстана Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    3000 кустов кокнара обнаружили полицейские во дворе у жителя Жетысая
    Алматинские пенсионеры потеряли спящую внучку по дороге из Сочи
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
    Популярное
    1 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    2 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    3 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог