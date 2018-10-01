Безглютеновые продукты начали производить в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Исследовательская группа Казахского научно-исследовательского института переработки сельхозпродукции создала в лабораторных условиях первые безглютеновые продукты питания отечественного производства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

По результатам проведенного институтом анкетирования, 67% больных целиакией (врожденная непереносимость белка) в Казахстане - это дети до 11 лет, 15% - от 11 до 12 лет и 17% - от 21 до 35 лет.

Основными клиническими проявлениями у детей являются низкорослость, деформация костей, анемия, психоневрологические нарушения и аллергические проявления. Только строгое соблюдение безглютеновой диеты предотвращает развитие осложнений, обеспечивает физическое и интеллектуальное развитие.

На сегодняшний день большая часть разработанных в мире рецептур gluten free мучных изделий принадлежат крупнейшим фирмам Америки и Европы, которые импортируют продукцию по всему миру. К сожалению, данная категория продуктов очень дорогая и не всегда доступна жителям Казахстана, страдающим целиакией.

«В некоторых семьях болеют по несколько детей. Цены на безглютеновую продукцию в десятки раз выше, чем на глютеновую, поэтому люди несут очень большие затраты. Все очень заинтересованы в производстве отечественной продукции, не уступающей по качеству зарубежной», - отмечает руководитель проекта, главный научный сотрудник лаборатории глубокой переработки продукции растениеводства Ольга Полуботько.





В настоящее время институтом проводятся исследования по получению мучных кондитерских смесей и каш. В качестве сырья выбраны кукуруза, рис, гречиха, просо, лен, выращенные в различных регионах Казахстана. Исследования показали, что в данных культурах глютен в той форме, в которой он вызывает целиакию, отсутствует.





«Из них мы получаем безглютеновые кексы и печенья. Печенья с добавлением талкана делаются впервые. Очень приятный вкус придает талкан, дегустаторы оценили на высоком уровне. Также мы производим безглютеновые каши быстрого приготовления. В дальнейшем мы изучим другие культуры. У нас в планах изготовление макаронных изделий, так как все очень заинтересованы в производстве макарон и теста для бешбармака», - рассказала о процессе создания продуктов Ольга Полуботько.

По словам работников института, импортная продукция содержит большое количество крахмала и добавок. В планах исследователей разработать отечественную продукцию с минимальным содержанием искусственных добавок.

Ученый секретарь КазНИИ Даригаш Шаймерденова отмечает заинтересованность Финляндии в сотрудничестве с Казахстаном в изготовлении безглютеновых макаронных изделий.





В КазНИИ также ведутся исследования по разработке других функциональных продуктов питания: безлактозных молочнокислых, пектиносодержащих, масложировых продуктов без содержания трансизомеров и на основе зернобобовых культур.



