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    Бездействие должностных лиц на местах способствует росту цен – Алихан Смаилов

    7 Сентября 2022, 09:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр Алихан Смаилов назвал топ аутсайдеров по темпам роста цен на продовольствие. Среди них –Туркестанскую область, где формально средства на оборотную схему увеличены, займы выданы, но контроля над ними нет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК «UKIMET».

    «В рейтинге эффективности работы по сдерживанию цен на социально-значимые продукты питания последние места занимают Туркестанская и Западно-Казахстанская области.

    В этих регионах плохо контролируется как розничная торговля, так и оптовый рынок, слабо проводится работа по прямым поставкам сельхозпродукции. При этом отмеченные факты характерны и для других областей», - сказал Алихан Смаилов.

    Премьер-Министр отметил, что бездействие должностных лиц на местах способствует росту цен.

    Ранее сообщалось, что н овые механизмы стабилизации цен на продукты и обеспечения ГСМ выработаны в Правительстве.



    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Правительство РК Западно-Казахстанская область Туркестанская область Цены и тарифы Алихан Смаилов
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