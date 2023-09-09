Без воды останутся в выходные жители Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске в ближайшие выходные дни, 9-10 сентября, отключат воду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В водоснабжающем предприятии ТОО «Кызылжар су» отключение воды объяснили профилактическими мероприятиями.

«В эти дни воду употреблять нельзя, пока промывка не завершится. По технологии мы обязаны промыть трубы, потом загнать туда хлор для обеззараживания. С хлором трубы стоят пять часов, потом – снова промывка. После этого по всему городу берутся анализы, чтобы вода соответствовала ГОСТу. В период проведения профилактической промывки сетей использование воды из крана или водоразборных колонок для питьевых нужд и приготовления пищи запрещено», - прокомментировал исполнительный директор ТОО «Кызылжар су» Арман Саутов.

Специалисты просят заранее сделать запасы, не ждать вечера, чтобы избежать мутности воды. К тому же в течение дня разбор меньше и напор лучше.