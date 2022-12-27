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Без воды остались жители нескольких микрорайонов Уральска

27 Декабря 2022, 15:53
Без воды остались жители нескольких микрорайонов Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - На городском водопроводе произошла авария, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

Как сообщили в ТОО «Батыс су арнасы», в связи с аварией на водопроводе в микрорайоне Самал временно прекращается водоснабжение:

- микрорайонов Самал, Самал-1, Самал-2, Самал-3;

- улицы Есенжанова;

- гостиницы Park Hotel;

Ориентировочное время отключения с 10:00 до 18:00 27 декабря.


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