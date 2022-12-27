Без воды остались жители нескольких микрорайонов Уральска
27 Декабря 2022, 15:53
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - На городском водопроводе произошла авария, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».
Как сообщили в ТОО «Батыс су арнасы», в связи с аварией на водопроводе в микрорайоне Самал временно прекращается водоснабжение:
- микрорайонов Самал, Самал-1, Самал-2, Самал-3;
- улицы Есенжанова;
- гостиницы Park Hotel;
Ориентировочное время отключения с 10:00 до 18:00 27 декабря.
Читайте также
Новости партнеров
Популярное