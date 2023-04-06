Без воды на двое суток остались жители Балхаша

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – Десятки тысяч жителей Балхаша двое суток сидели без питьевой воды. Причиной перебоя с водоснабжением стала авария на магистральном трубопроводе. Ремонтные работы завершились, в город поэтапно будут запускать воду в течение сегодняшнего дня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Крупная авария на магистральном водопроводе в районе насосной станции Балхаша произошла еще 4 апреля. Поначалу специалисты провели откачку воды из камеры отсекающей задвижки трубопровода диаметром 800 мм. В результате обнаружилось, что причиной аварии стала лопнувшая задвижка примыкающего трубопровода диаметром 300 мм.

«Откачка воды позволила обеспечить доступ к задвижке, снят колокол (крышка задвижки), тем самым увеличили пропускную способность для полного слива воды с основного трубопровода диаметром 800 мм. Откачка воды продолжается, так как вода все еще прибывает с трубопровода, паралельно ведутся аварийно-восстановительные работы», - проинформировал глава Балхаша Кайрат Камзин вчера вечером.

Сегодня в акимате сообщили о том, что специалисты провели демонтаж задвижки на сливном трубопроводе диаметром 400 мм. от основного трубопровода диаметром 800 мм. На данный момент ремонтные работы завершены. Власти города обещают поэтапно запустить водоснабжение по всему городу.

«Аварийно-восстановительные работы завершены. В 13:20 часов 06.04.2023 г. запущена система водоснабжения от Токырау. Во избежание гидравлического удара в системе водоснабжения города подача по магистральным и внутриквартальным сетям будет запущена поэтапно под низким давлением. Система водоснабжения города будет наполняться водой в течение дня», - сообщили в акимате города.



