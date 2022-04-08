Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Без вести пропавшую гражданку Узбекистана полицейские нашли в Нур-Султане

    8 Апреля 2022, 14:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения рейдовых мероприятий, сотрудниками полиции на территории столицы найдена без вести пропавшая 39-летняя гражданка Республики Узбекистан. Установлено, что родные женщины, проживающие в соседней Республике, разыскивают ее с 2008 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султан.

    Со слов разыскиваемой, она приехала на заработки в город Алматы. После чего длительное время работала в городах Шымкент и Кызылорда. Женщина рассказала, что свои документы она потеряла и не могла выйти на связь с родственниками. Все эти годы женщина занималась чем придется, от работы домработницей, до уборки помещений и в кафе. С июля 2021 года она проживала в городе Нур-Султан на съемных квартирах.

    В настоящее время сотрудниками миграционной службы гражданке Узбекистана выдан временный документ. В течение месяца женщина сможет беспрепятственно покинуть Казахстан и вернуться на родину.

    Автор:

    Астана Происшествия Узбекистан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    Новые видеожетоны полицейских ограничивают возможность удаления видеозаписей
    Сбор гуманитарной помощи начали для пострадавших от пожара в Петропавловске
    Крупный пожар ликвидировали в СКО
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    4 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    5 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    Новости партнеров