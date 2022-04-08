Без вести пропавшую гражданку Узбекистана полицейские нашли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения рейдовых мероприятий, сотрудниками полиции на территории столицы найдена без вести пропавшая 39-летняя гражданка Республики Узбекистан. Установлено, что родные женщины, проживающие в соседней Республике, разыскивают ее с 2008 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султан.

Со слов разыскиваемой, она приехала на заработки в город Алматы. После чего длительное время работала в городах Шымкент и Кызылорда. Женщина рассказала, что свои документы она потеряла и не могла выйти на связь с родственниками. Все эти годы женщина занималась чем придется, от работы домработницей, до уборки помещений и в кафе. С июля 2021 года она проживала в городе Нур-Султан на съемных квартирах.

В настоящее время сотрудниками миграционной службы гражданке Узбекистана выдан временный документ. В течение месяца женщина сможет беспрепятственно покинуть Казахстан и вернуться на родину.



