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    Без тепла остались 30 домов в Костанае

    5 Января 2023, 12:55

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Порыв произошел по улице Герасимова в микрорайоне «Аэропорте» в Костанае. Более 2 тысяч абонентов или 30 домов останутся временно без тепла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «4 января 2023 года в мкр-не «Аэропорт» на магистральной теплосети ТМ-24 обнаружен порыв, требующий устранения. В зону временного отключения от теплоснабжения попадают многоквартирные жилые дома - 30 домов (2201 абонент)», - сообщили в городском акимате.

    Работы по устранению порыва начали сегодня утром. Отключают многоквартирные жилые дома с 13:00 до 20:00 часов.

    Ранее порыв уже происходил по этой же улице в этом же микрорайоне Костаная, когда в декабре без тепла остались десятки домов, школа и аэропорт.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область ЖКХ Происшествия Отопительный сезон Костанай
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