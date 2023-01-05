Без тепла остались 30 домов в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Порыв произошел по улице Герасимова в микрорайоне «Аэропорте» в Костанае. Более 2 тысяч абонентов или 30 домов останутся временно без тепла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«4 января 2023 года в мкр-не «Аэропорт» на магистральной теплосети ТМ-24 обнаружен порыв, требующий устранения. В зону временного отключения от теплоснабжения попадают многоквартирные жилые дома - 30 домов (2201 абонент)», - сообщили в городском акимате.

Работы по устранению порыва начали сегодня утром. Отключают многоквартирные жилые дома с 13:00 до 20:00 часов.

Ранее порыв уже происходил по этой же улице в этом же микрорайоне Костаная, когда в декабре без тепла остались десятки домов, школа и аэропорт.



