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    Без света, тепла и воды остались из-за аварии два жилых комплекса в Атырау

    17 Января 2023, 22:47

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Из-за аварии без света, тепла и воды остались жилые комплексы «Family» и «Абырой» в микрорайоне Нурсая в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня 15:42 произошло аварийное отключение подземного кабеля 10 кВ, обеспечивающего электроэнергией подстанцию № 25/1 микрорайона Нурсая. Сработала релейная защитная автоматика. Резервный кабель трансформаторной станции № 25/1 подключить невозможно, он вышел из строя с 7 декабря прошлого года.

    В настоящее время многоэтажные дома жилых комплексов «Family» и «Абырой» остались без электричества, тепла и воды. Ведутся ремонтные работы», - сообщили в пресс-службе городского акимата.

    Трансформаторные станции № 25/1, № 25/2 и подземный кабель мощностью 10 кВ находятся на балансе данных жилых комплексов.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Регионы Атырау
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