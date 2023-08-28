Без риса из-за засухи не останемся – Минсельхоз

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – И.о. директора департамента агропродовольственных рынков и переработки сельхозпродукции МСХ РК Шаймерден Ахметов прокомментировал вопрос влияния засухи на посевы риса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно, этот год сложный, имеется засуха, но она не везде, не во всех регионах. Насколько нам предоставляет информацию акимат Кызылординской области, там посевы риса от засухи практически не пострадали. Ожидается удовлетворительный урожай, на уровне ежегодных», - сказал Шаймерден Ахметов на брифинге в СЦК.

По его словам, казахстанцы потребляют только половину урожая, остальная часть экспортируется.

«Поэтому угрозы, что мы останемся без риса из-за засухи, не ожидается. Более того, как мы сказали, значительный экспортный потенциал имеется. Он может быть направлен на те рынки, которые могут открыться в связи с закрытием экспорта в России и Индии. Но все зависит оттого, какие цены там сложатся и как наши производители, что будет им выгодно - на новых рынках или на старые традиционные рынки, куда ранее экспортировали», - добавил спикер.