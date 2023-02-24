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    Без прикрас: на телеканале Jibek Joly состоится премьера новой программы с Айгуль Мукей

    24 Февраля 2023, 17:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На телеканале Jibek Joly уже в эту субботу состоится премьера программы «Без прикрас». Телеведущая программы – известный журналист, телеведущая, актриса Айгуль Мукей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отмечают авторы проекты, это новая программа неофициальных новостей, где затрагиваются абсолютно разные темы, охватывающие сферу моды, музыки, шоу-бизнеса, появившиеся тренды в социальных сетях. Телеведущая «Без прикрас» Айгуль Мукей вместе со зрителями обсудит нашумевшие события, волнующие каждого, жизнь мировых звезд, самые горячие новости Казнета, факты, о которых, возможно, вы не знали. По словам ведущей, творческая команда делает это честно и прямолинейно без прикрас и показывает жизнь, как она есть.

    В одной программе будут затрагиваться несколько тем. В первом выпуске зрителей порадуют новостью о том, что TikTok доступен на казахском языке. Также будет обсужено, что ждет легкую промышленность Казахстана в ближайшие годы, как мировые певицы Майли Сайрус и Шакира красиво укололи своих бывших. А гостем программы станет талантливый нейрокреатор, который взбудоражил сеть треками от Eminem, Snoop Dogg и 50 Cent.

    Программу «Без прикрас» будут показывать на телеканале Jibek Joly каждую субботу в 15:00.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    СМИ JIBEK JOLY
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