Без пафоса заниматься конкретными вопросами – политолог Данияр Ашимбаев о новой экономической политике

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Работу над ошибками и решение конкретных базовых вопросов социально-экономического развития страны предложил провести правительству Глава государства, выступая с Посланием народу на открытии очередной сессии Парламента РК, считает казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.

«Президент решил отказаться от долгосрочной стратегии, потому что выполнить это правительство оказалось не в состоянии. - сказал в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» Данияр Ашимбаев. - Система планирования будет изменена, и, вместо долгосрочных планов, решения значительной части задач сведено практически на три года. Можно отметить и такой момент. Сравнивая отчеты правительства, которое считает, что практически все задачи оно выполнило, Президент упорно возвращает к исходным задачам, которые во многом оказались выполненными только на словах и в статистических показателях. Это поддержка МСБ, кредитование экономики, модернизация базовых отраслей, создание глубокого передела в сельском хозяйстве, металлургии, реорганизация энергетики. То есть, правительство исправно отчитывается, что все задачи выполнены, а Президент упорно ставит эти задачи заново, поскольку, и это всем понятно, многие данные достигнуты только «на плакатах».

Спикер отметил, что в Послании из стратегических вопросов подняты проблемы водного хозяйства, которое в этом году оказалось в сложной ситуации, вопросы логистики, в частности, дороги, качество строительства которых никого не устраивает.

«По сути, Президент инициировал создание двух новых министерств, самостоятельных органов. Это министерство транспорта и министерство водного хозяйства. Исторически это обусловлено, по ним был большой опыт. Смысл этой идеи очень хороший – лучше иметь больше компактных специализированных госорганов, вместо гигантских министерств, где начальство регулярно меняется, а важные вопросы растворяются в большой толпе. Сквозным акцентом прозвучала необходимость технологической модернизации экономики. Этот тезис Президент подчеркивал неоднократно и вновь вернулся к этому. Причем прозвучало это не в отдельном блоке, а указано по каждой сфере», - сказал спикер.

Данияр Ашимбаев подчеркнул, что в условиях, когда правительство работу над ошибками выполнить не в состоянии, по сути, за них эту работу сделал Президент. Конкретно расписал по пунктам, что необходимо сделать, уйдя от долгосрочной стратегии.

«Закончилась у нас проблема с национальными проектами, которые сейчас пересматриваются, - считает спикер. - Поэтому Президент вновь «окунул» исполнительную власть в необходимость повышения эффективности над тем, что, по сути, так и осталось на бумаге. И здесь видна большая прагматичность, вовлечение всей ресурсной базы страны в процесс модернизации. Кроме того, очень важный момент, на котором Президент Токаев остановился, это социальная составляющая. По каждому блоку он предусмотрел защиту прав граждан – охрана труда, социальное благополучие, счастливое детство. То есть, по всем вопросам Президент обозначил важность социального фактора».

Новое Послание – это документ без революций, без пафоса, считает собеседник. Это кропотливая работа по каждому конкретному вопросу.

«Прозвучал тезис – отойти от мелочного регулирования, но при этом преобразовать систему мониторинга и контроля. Судя по всему, эта сфера Президента не очень устраивает. Как бы мониторинг есть, а контроля и качества не получается. Потому что на выходе мы видим фактически сорванные нацпроекты, невыполненные госпрограммы, бюджетные дыры и так далее. Мы видели отчет правительства накануне Послания Президента, где отчитались о перевыполнении всего, что только можно. Но выступление Президента, который воздержался от резких оценок, говорит о том, что на самом деле перед исполнительной властью поставлена задача выполнить те задачи, которые ставил Президент. Возможно, в какой-то степени это отступление назад, но, по сути, Президент, поняв, что поставленные задачи не меняются уже десятилетиями, настаивает упорно на том, что давайте вначале выполним базовые вопросы, а потом будем говорить о светлом будущем. В то же время президент увязал этот вопрос с технологической модернизацией, необходимостью демонополизации, то есть продолжением процесса приватизации. Повторил значительную часть ранее озвученных в Посланиях тезисов. И увязал необходимость технологической модернизации с вопросами социальной модернизации. Тот самый образ идеального человека, о котором с осени прошлого года Президент активно говорит и который был одной из ключевых тем прошедшего летом национального курултая в Туркестане».

По мнению Данияра Ашимбаева, Президент сделал ставку на то, чтобы заставить правительство перейти от эфемерности к прагматизму.

«В то же время президент указал на дефицит кадров - проблема серьезная, поскольку задачи не меняются, а кадры становятся всё хуже и хуже. Поэтому здесь некоторые вещи звучали достаточно печально. Но в то же время Президент, выполняя роль такого, скажем, наставника, который упорно заставляет аппарат работать над ошибками. Потому что мы видим, что наш госаппарат от этих задач категорически уклоняется. Заметьте, Президент никого не ругал, не называл виновных в срыве того или иного вопроса, не сетовал на международные проблемы, о которых говорит правительство, не ставил сверхсложные задачи. А по каждому сектору ставил задачи по решению конкретных наболевших задач», - говорит он.

Прописывая механизмы политической, административной, управленческой реформ, решения социальных вопросов, говорит спикер, Президент показал себя здравомыслящим человеком, который понимает, что, сколько бы отдельные министры не демонстрировали красивую инфографику о перевыполнении, а конкретно «окунал» их в реальную жизнь.

«В Послании была работа над ошибками и не просто критика, а указание - что конкретно надо сделать. Вот этим мне Послание понравилось. Вопросы были поставлены очень простые – надо уложиться в три года, плюс-минус.

Если посмотреть все Послания за минувшие годы, все вопросы повторяются – поддержка МСБ, комплексное развитие сельского хозяйства, передел металлургии, переработка сырья, кредитование, социальные вопросы. То есть, все эти вопросы гуляют из Послания в Послание много лет. В каких-то есть прогресс, какие-то остаются выполненными на бумаге. Сколько у нас стратегий принималось, госпрограмм, нацпроектов, в выполнении которых никто никогда не отчитывался. В этом году правительство решило нацпроекты прикрыть, ведь после ехидной критики счетного комитета видно, что выполнять что-то глобальное наши не могут. Поэтому Президенту, видимо, надоело этой всё, и он начал ставить предельно конкретные задачи и ориентировать на конкретные результаты. Та система, которая у нас сложилась, свою эффективность не показала. В этом весь смысл новой экономической политики – без пафоса, без шума, сверхзадач, а заниматься конкретными вопросами», - считает казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.