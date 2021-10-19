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    00:03, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    Без осадков будет в Казахстане 19 октября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 19 октября по-прежнему под влиянием обширного антициклона на большей части территории РК сохраняется погода без осадков, лишь на западе республики с ложбиной циклона ожидается дождь. На севере, востоке, западе страны ожидается туман, в юго-восточных, западных регионах - усиление ветра. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    На юго-западе, северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

    В Алматинской области районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 17-22 м/с.

    Ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    На западе, юге, в центре Атырауской, на севере Костанайской, Восточно-Казахстанской, ночью на юге Павлодарской, на западе Мангистауской областей ожидается туман, днем на севере Костанйской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

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