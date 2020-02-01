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Без осадков будет в Казахстане 1 февраля
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 1 февраля по прежнему большая часть территория Казахстана будет находиться под влиянием Северо-западного антициклона, в связи, с чем сохраняется погода без осадков, лишь запад республики будет находится в зоне атмосферных фронтов, где ожидаются осадки. Местами сохраняются туман, гололед, на юго-востоке и северо-западе усиление ветра, передает МИА «Казинформ».
В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами туман, в Атырауской и Западно-Казахстанской областях местами гололед.
В Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра 17-22, днем порывы 27 м/с, ночью и утром метами туман.
В Актюбинской области ночью в Мугоджарском районе порывы ветра 18 м/с.
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