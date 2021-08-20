Без осадков будет на большей части территории Казахстана 20 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 20 августа по-прежнему под влиянием антициклона на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь в горных районах юго-востока, а также на востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. По республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, в юго-востоке – град, на севере в ночные и утренние часы ожидается туман. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Жамбылской области днем в горных и предгорных районах ожидаются гроза, град, на северо-востоке области пыльная буря, на северо-востоке и юго-западе области усилится ветер 15-20 м/с.

В горных районах Алматинской области ожидается гроза.

В Туркестанской области ожидаются на западе пыльная буря, в горных районах и на западе области усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.

Днем на юге и юго-востоке Кызылординской, на северо-востоке Мангистауской областях ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

На северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, днем усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на юге Карагандинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром на северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман.

Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях сохраняется очень сильная жара, на юге Мангистауской, Костанайской областях сохраняется сильная жара.

В Мангистауской, на большей части Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, на западе Карагандинской, на юге Костанайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.