Без лука не останемся – Минсельхоз

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев прокомментировал ситуацию с луком в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается лука – 1,2 млн тонн мы собрали в прошлом году, из них 1 млн мы собрали в Жамбылской области. У нас 300 тысяч тонн - только потребление. Да, мы можем нарастить экспортный потенциал и по поливным землям – это касается Жамбылской области – самое главное, чтобы из этого объема был обеспечен внутренний рынок», - сказал Ербол Карашукеев в кулуарах Правительства.

По его словам, ситуация с луком стабилизировалась.

«Запасы лука составляют примерно 70 тысяч тонн по стране, из них чуть больше 30 тысяч в Жамбылской области. Цены оптовые в Жамбылской области составляют 200 тенге, в Астане – 260-300 тенге. В магазинах 300-360 тенге, в зависимости какой лук и по какой цене завезли. Цены стабилизировались, сейчас пока угроза вывоза лука сохраняется, введен запрет на вывоз, мы ситуацию контролируем. В этом году лука достаточно будет посеяно, без лука не останемся», - добавил министр.



