Без конкурса смогут устраиваться в райакиматы и маслихаты лучшие выпускники вузов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Низовые должности в районных акиматах и маслихатах смогут занимать без конкурса лучшие выпускники вузов. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы Азамат Жолманов на брифинге Службы центральных коммуникаций при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Возможность внеконкурсного назначения на низовые должности на районном и сельском уровнях предусмотрена для лучших выпускников, успешно окончивших высшие учебные заведения за счет государственного гранта. А именно: низовую должность аппаратов акима и маслихата района области или города областного значения, кроме города, являющегося административным центром области», – сказал А.Жолманов.

По его словам, аналогично, кроме областных центров, вне конкурса могут назначаться упомянутые специалисты на неруководящую должность исполнительного органа района области и города областного значения, финансируемого из местного бюджета; неруководящую должность аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа; неруководящую должность территориального подразделения центрального государственного органа и его ведомства в районе области или городе областного значения.

Спикер отметил, что данная мера будет стимулировать возвращение молодых специалистов в районы и сельские регионы, способствовать снижению дефицита профессиональных кадров в регионах, облегчит процесс поступления на государственную службу.

Напомним, 11 января 2022 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Мажилиса Парламента РК, поручил усовершенствовать систему отбора кадров на государственную службу, убрать излишние препоны и барьеры для поступления. Также было дано поручение упростить порядок выхода из государственной службы.