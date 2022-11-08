Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Без газа могли оставить жителей района похитители труб в Жамбылской области

    8 Ноября 2022, 20:08

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жители Рыскуловского района совершили кражу в крупном размере со строительной площадки на территории соседнего Байзакского района в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, 5 ноября в Байзакский районный отдел полиции поступило заявление от строительной фирмы о том, что с 30 по 31 октября неизвестные лица похитили семь штук полиэтиленовых труб с территории строительной площадки.

    «Строительная компания проводила работу по прокладке газопровода вдоль дорожной магистрали Тараз – Сарыкемер (райцентр Байзакского района). Общая сумма нанесенного ущерба составляет 3 185 000 тенге», - уточнили в правоохранительном ведомстве.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 43-летнего и 33-летнего жителей соседнего Рыскуловского района.

    Подозреваемые полностью признали свою вину. По факту проводится досудебное расследование по п. 1 ч. 3 ст. 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Кража, совершенная в крупном размере группой лиц по предварительному сговору», сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

    Статья 188 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (п. 1 ч. 3 ст.) гласит о том, что кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Борьба с преступностью МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Преступная группа обкрадывала Аксуский завод ферросплавов
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Оскорбление представителя власти - На Торегали Тореали заведено уголовное дело
    Обманувшего граждан на более 10 млн тенге мошенника задержали в Кызылорде
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    3 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Члены Национального курултая встретились в Туркестане