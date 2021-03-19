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    Бейбут Атамкулов встретился с вице-президентом европейского концерна «AIRBUS D&S»

    19 Марта 2021, 19:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов провел рабочую встречу с вице-президентом европейского самолетостроительного концерна «AIRBUS D&S» Йоаннисом Папакристофилу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИИР РК.

    В ходе переговоров затронуты вопросы расширения производственной кооперации Казахстана с концерном «AIRBUS» в авиастроительной и космической сферах, в которых уже на территории Республики созданы и работают ряд высокотехнологичных предприятий, таких как ТОО «Ghalam» и ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг».

    По итогам переговоров стороны выразили друг другу признательность за конструктивный диалог и подчеркнули важность развития сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

    Напомним, совместное предприятие ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг» создано в 2011 году. За это время предприятием организована сборка 31 вертолета, два из них - Н125 - экспортированы в Узбекистан и Таджикистан. До 2030 года запланировано производство 21 вертолета на общую сумму 168 млн евро.

    Также, в Казахстане функционирует совместное с «Airbus D&S» предприятие ТОО «Ghalam» по производству космических аппаратов и их комплектующих. Совместное предприятие между АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» (72,5%) и AIRBUS D&S (27,5%) создано в 2010 году для подготовки специалистов по эксплуатации и осуществления трансферта технологий, оказания инжиниринговых услуг, производства комплектующих к космическим аппаратам.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Инфраструктурные проекты Наука Освоение космоса Промышленность Другие государственные органы
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