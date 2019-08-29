Бейбут Атамкулов встретился с представителями ПРООН и ЮНИСЕФ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов принял нового Постоянного представителя Программы развития ООН (ПРООН) в Республике Казахстан Якупа Бериша, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках текущего пятилетнего цикла сотрудничества на 2016-2020 годы, реализации Повестки дня развития до 2030 года и Целей устойчивого развития (ЦУР), а также развитии национальной системы Официальной помощи развитию.

Глава внешнеполитического ведомства сообщил, что Правительством Казахстана проводится систематическая и целенаправленная работа по реализации ЦУР. В июле этого года наша страна представила первый добровольный национальный обзор по реализации ЦУР в рамках Политического форума высокого уровня в Нью-Йорке.

Я.Бериш с удовлетворением отметил неуклонно повышающийся уровень сотрудничества РК и ПРООН, проинформировал Министра о деятельности ПРООН, проводимых мероприятиях и проектах в Казахстане. Кроме того, он выразил благодарность Правительству Казахстану за представленное в Алматы новое здание, в котором расположились различные агентства ООН.

В этот же день глава внешнеполитического ведомства провел встречу с вновь назначенным Представителем Детского Фонда ЮНИСЕФ в Казахстане Артуром ван Дизеном.

Была выражена благодарность Фонду за оказываемую поддержку Правительству Казахстана в вопросах защиты детей. В 2019 году ЮНИСЕФ продолжил активное сотрудничество с Правительством через реализацию в стране программ и проектов, направленных на развитие ювенальной юстиции, создание системы правосудия, дружественной к детям.

Программа Развития ООН (ПРООН) является наиболее крупным агентством ООН, действующим на территории РК. ПРООН начала свою Программу помощи Казахстану в 1993 года. В октябре 1994 г. было подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством РК и ПРООН, охватывающее приоритетные направления деятельности Программы в Казахстане.

ЮНИСЕФ начал свою работу в Казахстане в 1992 году. В 1999 году состоялось открытие регионального офиса по странам Центральной Азии и Казахстану в Алматы, в 2001 году открыт офис в Нур-Султане.



