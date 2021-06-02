Бейбут Атамкулов: Мы делаем воздушные перевозки доступнее для людей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По некоторым маршрутам стоимость перелета дешевле, чем поездка на железнодорожном транспорте. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продолжается модернизация инфраструктуры воздушного транспорта. В прошлом году запущен новейший аэропорт города Туркестан – духовного центра тюркского мира. Для развития туризма в аэропорту внедрен режим «открытого неба». Сегодня аэропорт ежедневно принимает рейсы из городов Нур-Султан и Алматы, а также международные рейсы из Стамбула и Бишкека», - сказал глава МИИР РК в ходе отчетной встречи перед населением.

Бейбут Атамкулов отметил, что для обеспечения безопасности полетов и развития внутреннего туризма, в малых городах Урджар и Ушарал местными исполнительными органами начаты работы по реконструкции взлетно-посадочных полос.

«Мы понимаем, что ремонт вызывает неудобства для пассажиров, но после завершения реконструкции эти аэропорты смогут принимать современные реактивные самолеты Boeing и Airbus. Это увеличит поток туристов в последующие летние сезоны. На период реконструкции аэропортов для обеспечения доступности озера Алаколь будет увеличено автобусное и ж/д сообщение», - сказал Б. Атамкулов.

«За счет расширения маршрутной сети лоукостера Fly Arystan и субсидирования рейсов мы делаем воздушные перевозки доступнее для людей. Основной акцент придается популярным туристическим направлениям Балхаш, Алаколь, Кокшетау. На эти цели выделено 2,4 млрд. тенге. Хочу отметить, что сегодня по некоторым маршрутам стоимость перелета дешевле, чем поездка на железнодорожном транспорте», - добавил министр.

По данным ведомства, за четыре месяца текущего года количество авиапассажиров в Казахстане увеличилось на 47%.