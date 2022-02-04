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    Бейбит Жукаев вышел в полуфинал турнира в Египте

    4 Февраля 2022, 17:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В четвертьфинале турнира серии ITF World Tennis Tour M25 казахстанец в двух сетах одолел украинца Георгия Кравченко 6:3, 6:4, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    За один час и 22 минуты игрового времени Бейбит выполнил восемь эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейка из семи.

    В полуфинале Жукаев встретится либо с чехом Лукашем Росолом, либо с Владимиром Игнатиком из Беларуси.

    Отметим, что казахстанец сегодня сыграет вместе с россиянином Алибеком Качмазовым в полуфинале парного разряда этого же соревнования.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Египет Теннис
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