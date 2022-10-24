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    Бейбит Жукаев вышел в финал квалификации теннисного турнира во Франции

    24 Октября 2022, 02:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (332-е место в рейтинге ATP) поборется за выход в основную сетку турнира в Бресте (Франция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В полуфинале квалификации Жукаев обыграл в двух сетах эстонца Марка Лаяла (475-е место) — 6:4, 7:6. В финале казахстанец поборется за выход в основную сетку с французским теннисистом Сашей Геймаром Вайенбургом (413-е место).

    Призовой фонд турнира в Бресте составляет 67 тыс. 960 евро. Победитель получит 9 тыс. 200 евро и 90 рейтинговых очков. Лучшие выступления Бейбита Жукаева на «челленджерах» ITF в этом году — полуфиналы турниров в Астане и Нонтхабури (Таиланд).

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Франция Теннис
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