Бейбит Жукаев вышел в финал квалификации теннисного турнира во Франции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (332-е место в рейтинге ATP) поборется за выход в основную сетку турнира в Бресте (Франция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинале квалификации Жукаев обыграл в двух сетах эстонца Марка Лаяла (475-е место) — 6:4, 7:6. В финале казахстанец поборется за выход в основную сетку с французским теннисистом Сашей Геймаром Вайенбургом (413-е место).

Призовой фонд турнира в Бресте составляет 67 тыс. 960 евро. Победитель получит 9 тыс. 200 евро и 90 рейтинговых очков. Лучшие выступления Бейбита Жукаева на «челленджерах» ITF в этом году — полуфиналы турниров в Астане и Нонтхабури (Таиланд).