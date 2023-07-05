Бейбит Жукаев проиграл на старте турнира в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Бейбит Жукаев сыграл первый матч на хардовом турнире серии «Челленджер» одиночного разряда в Блумфилд-Хиллс (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец провел встречу с австралийским спортсменом Джеймсом Даквортом и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 6:7, 5:7. Встреча продлилась один час и 44 минуты.

За время игры Бейбит исполнил десять подач навылет и совершил семь двойных ошибок. Кроме того, Жукаев выиграл пять очков и один гейм подряд.

Казахстанский теннисист на данный момент занимает 243-ю строчку мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов), а Дакворт располагается на 110-й позиции.