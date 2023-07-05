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    Бейбит Жукаев  проиграл на старте турнира в США

    5 Июля 2023, 08:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Бейбит Жукаев сыграл первый матч на хардовом турнире серии «Челленджер» одиночного разряда в Блумфилд-Хиллс (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанец провел встречу с австралийским спортсменом Джеймсом Даквортом и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 6:7, 5:7. Встреча продлилась один час и 44 минуты.

    За время игры Бейбит исполнил десять подач навылет и совершил семь двойных ошибок. Кроме того, Жукаев выиграл пять очков и один гейм подряд.

    Казахстанский теннисист на данный момент занимает 243-ю строчку мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов), а Дакворт располагается на 110-й позиции.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис
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