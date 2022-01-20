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    Бейбит Исабаев избран главой Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената

    20 Января 2022, 10:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бейбит Исабаев избран председателем Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе пленарного заседания Сената Парламента депутаты рассмотрели постановление об избрании депутата Сената Бейбита Исабаева в состав постоянного комитета Сената Парламента РК.

    «Как известно, указом Главы государства Исабаев Бейбит Оксикбаевич назначен депутатом Сената. Вы все хорошо знаете Бейбита Оксикбаевича. Бейбит Оксикбаевич изъявил желание работать в составе Комитета по социально-культурному развитию и науке», - сказал председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев в ходе пленарного заседания.

    Депутаты проголосовали за постановление об избрании депутата Исабаева председателем Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента РК.

    Маулен Ашимбаев пожелал Бейбиту Исабаеву успехов в его дальнейшей деятельности.

    Ранее сообщалось, что депутата Сената Мурата Бактиярулы избрали в состав Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК. Ранее он возглавлял Комитет по социально-культурному развитию и науке Сената.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Наука Сенат
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