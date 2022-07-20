Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Бетоновоз устроил массовое ДТП в Алматы – есть пострадавшие

    20 Июля 2022, 16:06

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Бетоновоз протаранил четыре авто на улице Саина в Алматы. Видео с места ДТП появилось в сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции Алматы сообщили, что 19 июля около 19:30 водитель грузовика «HOWO», следуя по улице Саина в западном направлении и под мостом улицы Мустафина из-за несоблюдения дистанции, допустил столкновение с автомашиной «Lexus LX 470». По инерции от удара он врезался в «Toyota Corolla», водитель которой допустил столкновение с «Toyota Camry», а ее водитель не смог предотвратить столкновение с другой «Toyota Camry», которые следовали в попутном направлении.

    «В результате ДТП пассажиры авто «Lexus» доставлены в медучреждение. Данный факт расследуется сотрудниками УП Бостандыкского района», - сообщил начальник управления дознания ДП Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.

    Кадр из видео

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ДТП Происшествия Транспорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Из-за ветра пять сел остались без электричества в Атырауской области
    Без прав и пьяным перевозил пассажиров житель СКО
    За неуплату штрафов в Атырау с начала года на штрафстоянку отправили 800 авто
    Семья из 6 человек погибла в ДТП в Атырауской области
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи