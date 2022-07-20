Бетоновоз устроил массовое ДТП в Алматы – есть пострадавшие

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Бетоновоз протаранил четыре авто на улице Саина в Алматы. Видео с места ДТП появилось в сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции Алматы сообщили, что 19 июля около 19:30 водитель грузовика «HOWO», следуя по улице Саина в западном направлении и под мостом улицы Мустафина из-за несоблюдения дистанции, допустил столкновение с автомашиной «Lexus LX 470». По инерции от удара он врезался в «Toyota Corolla», водитель которой допустил столкновение с «Toyota Camry», а ее водитель не смог предотвратить столкновение с другой «Toyota Camry», которые следовали в попутном направлении.

«В результате ДТП пассажиры авто «Lexus» доставлены в медучреждение. Данный факт расследуется сотрудниками УП Бостандыкского района», - сообщил начальник управления дознания ДП Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.

Кадр из видео