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Бетономешалка перевернулась в центре Алматы

21 Июля 2018 00:19 168
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Бетономешалка перевернулась в центре Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На одной из центральных улиц Алматы бетономешалка без водителя съехала в яму и перевернулась, передает с места события корреспондент МИА «Казинформ». 

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По словам очевидцев, на отрезке улицы Чайковского между проспектом Абая и улицей Курмангазы ведутся асфальтобетонные работы по покрытию проезжей части дороги. В связи с чем вырыты ямы, в которую и провалилась бетономешалка.

Также, со слов рабочих, стало известно, что в кабине машины никого не было, пострадавших нет. Сейчас пытаются втащить бетономешалку обратно.

 

 

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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Асель Асанова

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