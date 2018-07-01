Бетономешалка перевернулась в центре Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На одной из центральных улиц Алматы бетономешалка без водителя съехала в яму и перевернулась, передает с места события корреспондент МИА «Казинформ».

По словам очевидцев, на отрезке улицы Чайковского между проспектом Абая и улицей Курмангазы ведутся асфальтобетонные работы по покрытию проезжей части дороги. В связи с чем вырыты ямы, в которую и провалилась бетономешалка.

Также, со слов рабочих, стало известно, что в кабине машины никого не было, пострадавших нет. Сейчас пытаются втащить бетономешалку обратно.