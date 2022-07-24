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    Бетонное покрытие поднялось на автобане «Самара – Шымкент»

    24 Июля 2022, 12:30

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области из-за сильной жары поднялось цементно-бетонное покрытие автобана, передает МИА «Казинформ».

    Это произошло в субботу. В соцсетях распространилось видео, на кадрах которого видно, что бетонное покрытие на дорожном полотне поднялось и препятствует движению транспортных средств.

    «Вчера в Туркестанской области на а/д М-32 «Самара-Шымкент» км 2234 (в сторону г. Туркестан в р-не п. Тамерлан) около 16:00 часов в связи с повышением температуры воздуха (до +50 градусов) произошло поднятие цементобетонного покрытия. Подрядная организация произвела работы по устранению дефектов. Ими было задействовано четыре единицы спецтехники и 10 дорожных рабочих. Так, до конца дня был обеспечен проезд», - говорится в сообщении туркестанского филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол».

    В июне этого года на платном участке автомобильной дороги «Кызылорда – Шымкент» трассы «Самара – Шымкент» треснула и поднялась цементно-бетонная плита.

    Фото: facebook.com

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Туркестанская область Происшествия Видео Дороги
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