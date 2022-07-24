Бетонное покрытие поднялось на автобане «Самара – Шымкент»

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области из-за сильной жары поднялось цементно-бетонное покрытие автобана, передает МИА «Казинформ».

Это произошло в субботу. В соцсетях распространилось видео, на кадрах которого видно, что бетонное покрытие на дорожном полотне поднялось и препятствует движению транспортных средств.

«Вчера в Туркестанской области на а/д М-32 «Самара-Шымкент» км 2234 (в сторону г. Туркестан в р-не п. Тамерлан) около 16:00 часов в связи с повышением температуры воздуха (до +50 градусов) произошло поднятие цементобетонного покрытия. Подрядная организация произвела работы по устранению дефектов. Ими было задействовано четыре единицы спецтехники и 10 дорожных рабочих. Так, до конца дня был обеспечен проезд», - говорится в сообщении туркестанского филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол».

В июне этого года на платном участке автомобильной дороги «Кызылорда – Шымкент» трассы «Самара – Шымкент» треснула и поднялась цементно-бетонная плита.

Фото: facebook.com



