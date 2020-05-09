Бесстрашные пулеметчики и снайперы – об известных казахстанских героях ВОВ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В годы Великой отечественной войны 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, а более 100 - полными кавалерами ордена Славы. Среди казахстанцев, участвовавших в войне, имена Султана Баймагамбетова, Малика Габдуллина, Тулеугали Абдибекова, Тулегена Тохтарова, наряду с другими известными героями навсегда останутся в летописи истории и наших сердцах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Герой Советского Союза Султан Баймагамбетов являлся командиром пулеметного отделения 147-го стрелкового полка Ленинградского фронта. Султан Баймагамбетов, закрывший грудью амбразуру пулемета, совершил бессмертный подвиг.

Герой родился 21 февраля 1920 года в ауле Коянды-Агаш в семье крестьянина. В октябре 1940 года он был призван в Красную Армию. Окончил полковую школу. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. В 1942 году вступил в ВКП(б). 22 июля 1943 года в бою в районе поселка Синявино в траншеях противника уничтожил до десятка врагов. В бою 25 июля продвижение наших воинов было остановлено огнем пулемета из вражеского дзота. Отважный воин подполз к огневой точке и забросал её гранатами. Но пулемёт не умолк. Тогда он закрыл амбразуру грудью. Ему был всего 23 года. Герой похоронен в братской могиле на воинском мемориале «Синявинские высоты» в поселке Синявино Ленинградской области.

Герой Советского Союза Малик Габдуллин не только известен как участник ВОВ, но и писатель и ученый. Родился в ноябре 1915 года в селе Койсалган Акмолинской области. Окончил Казахский педагогический институт им. Абая. В 1935-1937 годы находился на военной службе. В 1937-1938 годы - литературный работник в газете «Социалистік Қазақстан», заместитель редактора газеты «Қазақстан пионері», научный сотрудник Института языка и литературы Казахского филиала академии наук СССР.

В 1941-1945 годах участвовал в Великой Отечественной войне в составе Восьмой гвардейской дивизии имени Панфилова, воевал в Калининском фронте. В январе-марте 1942 года в боях под городом Холм Новгородской области Малик Габдуллин руководил группой солдат, которые в сражении с преобладающими силами фашистов гранатами подбили два танка, уничтожили большое число фашистов и 12 взяли в плен. Габдуллин был ранен, но не покинул поле боя. За этот подвиг старшему политруку Малику Габдуллину Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 января 1943 года было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны занимался научно-педагогической деятельностью. В 1946-1951 годы - директор, заместитель директора Института литературы и языкознания Академии наук Казахской ССР. В 1951-1963 годы - ректор Казахского педагогического института имени Абая. В 1963-1973 годы - заведующий отделом фольклора Института литературы и искусства им. Мухтара Ауэзова АН Казахской ССР.

Скончался 2 января 1973 года в Алматы.

Еще один участник войны, совершивший бессмертный подвиг – прославленный снайпер Тулеугали Абдыбеков. Его имя также занимает важное место в истории Великой Отечественной войны. Он не получил звание Героя Советского Союза, однако мужественный герой бесстрашно воевал на войне.

Тулеугали Абдыбеков родился в 1916 году в Жарминском районе Семипалатинской области. В 1932 году по приглашению родственников Тулеугали Абдибеков переезжает в южный Казахстан, в совхоз «Пахта-Арал». Здесь он работает хлопководом. Отсюда его призывают в ряды Советской Армии, и едет он служить в Хабаровский край.

В мае 1942 года он прибыл на Калининский фронт. Стал снайпером. Как отмечалось в отчете военных действий Восьмой Гвардейской стрелковой дивизии, в декабре 1942 года старшим сержантом Абдыбековым было истреблено уже 219 фашистов. Всего до своей гибели им было уничтожено 397 фашистов.

22 февраля 1944 года состоялась его последняя дуэль с немецким снайпером. Абдыбекову нездоровилось, так как он был простужен, и в какой-то момент немецкий снайпер опередил его и выстрелил первым. Абдыбеков был тяжело ранен в шею, но ответным выстрелом убил наповал немецкого снайпера. Это был последний уничтоженный им враг.

23 февраля 1944 года, в день Советской Армии, Тулеугали Абдыбеков умер от ран и был похоронен северо-восточнее станции Насва Ново-Сокольнического района Калининской области.