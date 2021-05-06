«Бессмертный полк» онлайн, выставки и военные песни в караоке - как отпразднуют 9 мая костанайцы

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране, празднование пройдёт своеобразно. Многие мероприятия - в формате онлайн, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заместителя акима Костаная Саята Шаймурунова.

Как отметил в ходе брифинга замакима Костаная, в этом году организациями и предприятиями города проведено более 100 мероприятий в режиме онлайн и офлайн. Ветеранам войны выплачено льготное пособие, предоставлены другие льготы.

«Традицией последних лет стало проведение 9 мая гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк». Но сегодня, когда в стране очень сложная эпидемиологическая ситуация, все масштабные мероприятия переведены в онлайн режим. Таким образом, жителям города и области предлагается принять участие в гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк» в онлайн режиме», - сообщил заместитель акима города.

Стоит отметить, что сегодня в городе проживает 33 участника Великой Отечественной войны. В рамках акции «Фронтовые бригады» во дворах многоэтажных домов, где проживают ветераны ВОВ, будут организованы музыкальные поздравления.

Также сегодня в общественном транспорте, ТРЦ в рамках Молодежных флешмобов «Споемте друзья!» горожанам предложат исполнить песни военных лет.

Непосредственно в сам праздничный день 9 мая в Сити-центре с утра будет работать выставка «Праздник – 9 мая, память – всегда», где можно увидеть коллекцию оружия, личные вещи солдат, письма и другие фронтовые экспонаты.

Кроме этого, в рамках мероприятий молодые представители субкультур, райтеры и аэрографисты инициировали в рамках празднования дня Победы, выразить свое видения мира на стенах. Для этого была выделена часть стены по улице Бородина.

«Традиция возложения цветов – это дань памяти подвигу солдат. 9 мая ветеранам ВОВ будет предоставлена возможность проехать на автомобилях от площади областного акимата до Парка Победы, и возложить цветы к мемориалу ВОВ с соблюдением всех санитарных норм»,- подытожил С. Шаймурунов.



