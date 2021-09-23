Беспроцентные кредиты на газификацию выдают в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Газификация жилых массивов и перевод энергоисточников на газ обеспечит снижение выбросов на 40 тысяч тонн в столице. Об этом заявил руководитель ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан» Толеген Кулушев на заседании постоянной комиссии столичного маслихата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акиматом заключен меморандум с «Халык банком» о предоставлении беспроцентного кредита населению до 750 тысяч тенге на газификацию сроком на полтора года. В целом газификация жилых массивов и перевод энергоисточников на газ обеспечит снижение выбросов на 40 тысяч тонн в год, а также минимизирует чрезвычайные ситуации с использованием баллонов», - сказал Толеген Кулушев.

Ранее он сообщил, что строительство газораспределительных сетей разделено на три очереди.

«Строительство первой очереди проекта с девятью пусковыми комплексами начато осенью 2019 года. По второй и третьей очереди ведутся проектно-изыскательские работы, срок их реализации планируется в период с 2021 по 2023 годы за счет средств республиканского и местного бюджета, а также с привлечением частных инвестиций», - проинформировал Толеген Кулушев.

На сегодняшний день, по его словам, обеспечено подключение первых потребителей, это жилой массив «Железнодорожный», «Коктал-1», «Коктал-2», часть «Агрогородка».



