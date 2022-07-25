Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматинская область

    Беспредел устроили участники кокпара в Талгаре

    25 Июля 2022, 16:16

    ТАЛГАР. КАЗИНФОРМ - Наездники устроили конную игру кокпар на одной из улиц Талгара, тем самым создав затор транспортному потоку и нарушая общественный порядок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как всадники соревнуются на проезжей части.

    «Как правило, кокпар в населенных пунктах большинство осуждают, но находятся и те, кто поощряет. Здесь следует разграничивать, патриотизм и уважение к национальным традициям с общественным порядком и безопасностью. Поэтому из года в год мы призываем проводить подобные игры в полях, как это принято исторически», - говорится в посте.

    В департамента полиции Алматинской области сообщили, что группа всадников устроила неуправляемые скачки 24 июля с 19:00 до 20:00

    «Всадники участвовали в национальной игре кокпар, организованной 50-летним жителем поселка Кендала по случаю собственного юбилея. Игра не была санкционирована акиматом. Конные состязания, начавшиеся на территории одного из фермерских хозяйств, вышли из под контроля и перенеслись на городские улицы», - пояснили в ведомстве.

    В настоящее время полицией установлены практически все нарушители. 10 из них задержаны и привлечены к ответственности по статьям 434, 593 и 614 КоАП.

    В мае этого года участников хулиганского кокпара арестовали на 10 суток в Алматинской области. Тогда группа всадников играла в кокпар в центре Каскелена, мешая движению автомашин и причиняя им механические повреждения.

    Также в конце марта полиция Алматинской области привлекла к ответственности 34-летнего сельчанина, организовавшего кокпар в честь рождения сына. Тогда игра проходила на оживленной трассе.

    Кадр из видео

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Происшествия Кокпар
    Новости по теме
    Новости по теме
    166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии
    Большую часть Узбекистана накрыло пыльной бурей
    Под Неаполем может проснуться супервулкан Флегрейские поля
    Батискаф, осуществляющий погружения к месту гибели «Титаника», пропал в Атлантике
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске