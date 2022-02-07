Беспорядки в Алматы: как эвакуировали сотрудников комитета Генпрокуратуры

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Об эвакуации сотрудников и ликвидации пожара в здании управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам по г. Алматы рассказал в интервью и.о. председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан Руслан Алькенев. Об этом передает МИА «Казинформ».

- Руслан Буркутбаевич, мы все невольно оказались свидетелями трагических событий в Алматы. В соцсетях распространялись видео о нападении на административные здания города, заложниками оказались и ваши сотрудники территориального органа. Расскажите, пожалуйста, что произошло на самом деле?

- В ходе трагических событий в Алматы 5 января т.г. имели место массовые нападения на государственные учреждения и объекты бизнеса.

В этот день разъяренная толпа людей общей численностью около 2 тыс. человек, в преобладающем большинстве состоящая из мужчин различного возраста, двигалась в восточном направлении по улице Богенбай батыра от улицы Масанчи. Можно сказать, что эти люди организованно двигались по улице, агрессивно выдавливая ряды сотрудников полиции.

Около 13 часов 30 минут внимание этих людей было обращено на здание управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по городу Алматы, расположенное по ул. Богенбай батыра, 145.

Все наши сотрудники, а это 61 человек, находились на рабочих местах. К этому времени, в связи с напряженной обстановкой вход в здание был заблокирован.

Часть погромщиков, отделившись от общей массы, вооружившись металлическими прутами арматуры, палками, кусками брусчатки и иными элементами наружного благоустройства, стала громить здание. Выбивали стекла в окнах, крушили двери.

Взломав входную группу, погромщики проникли в здание, где стали вламываться в служебные кабинеты, ломать мебель и оргтехнику. При этом нападавшие завладели как личным имуществом сотрудников, так и служебным имуществом управления.

Одновременно с этим, другая группа нападавших, взломав железные ворота территории парковки, стали крушить служебный и личный автотранспорт сотрудников. Разбивали стекла, фары, кузова автомашин. В общей сложности повреждено 27 единиц автотранспорта.

Около 14 часов нападавшие совершили поджог административного здания. При этом, считаю, что погромщики знали, что в здании продолжают оставаться люди.

- Как проходила эвакуация сотрудников?

- На сигнал о возгорании, в оперативном порядке прибыли два пожарных расчета, которые приступили к тушению пожара и эвакуации сотрудников управления.

Нижний этаж уже горел, на верхних этажах было большое задымление. Сотрудники эвакуировались через окна по пожарным лестницам.

После эвакуации из горящего здания, сотрудники были передислоцированы в соседнее здание пограничной службы КНБ РК.

Все это время, руководство комитета находилось на связи с управлением и координировало действия. Осуществлялось оперативное взаимодействие с прокуратурой города Алматы, органами правопорядка и противопожарной службы как на месте, так и на республиканском уровне.

Ввиду напряженной обстановки, в целях обеспечения безопасности сотрудников, им было поручено убыть по месту проживания. Среди сотрудников серьёзно пострадавших нет.

- В социальных сетях был опубликован ролик о нападении на сотрудников противопожарной службы в момент тушения пожара. Можете прокомментировать эту ситуацию?

- После эвакуации пожарные приступили к тушению возгораний. Часть сотрудников начала выезжать на автомашинах с территории, 4 сотрудника, включая руководство управления, вошли в здание для осмотра повреждений и проверки работоспособности информационных систем.

В этот момент к зданию управления вновь стянулась толпа нападавших и увидев, что огнеборцы тушат пожар, совершили нападение на сотрудников противопожарной службы. Также толпа бросилась и на наших выезжающих сотрудников.

Погромщики имели количественное преимущество, были все агрессивно настроены и проявляли жестокость. В этой связи сотрудники противопожарной службы были вынуждены укрыться в горящем здании.

Погромщики вновь стали крушить как автотранспорт, так и здание, а также кабинеты и оборудование внутри здания. Одну из пожарных автомашин погромщики угнали, а вторую повредили и похитили из нее специальное оборудование и средства тушения.

Хочу отметить самоотверженность пожарных, которые, несмотря на ситуацию, достойно выполняли свои обязанности.

Если бы не они, последствия для здоровья и жизни наших сотрудников были бы более чем негативные.

Пользуясь случаем, от имени сотрудников комитета хотел бы выразить пожарным огромную благодарность.

- Как Вы оцениваете действия нападавших? Были ли они умышленно направлены именно на органы прокуратуры?

- Здание нашего управления было одним из многих объектов бизнеса и государственных органов, подвергнувшихся погромам и разграблению.

Целью их действий полагаю была дестабилизация деятельности всех органов власти, государственных учреждений, запугать население.

Можно сказать, что это были террористические действия для устрашения населения, так как применялись немотивированные насилие и агрессия.

Действия погромщиков однозначно совершались умышленно. Они заведомо знали, что врываются в здание органов прокуратуры. Более того, как я уже сказал, погромщики знали, что в здании находятся люди и все равно подожгли его. То есть они не остановились бы и перед многочисленными жертвами.

При этом сотрудники управления, половина из которых женщины, достойно вели себя в критической ситуации. Несмотря на ситуацию, работоспособность информационных систем, необходимых в деятельности органов правопорядка как в Алматы, так и в других регионах страны была обеспечена.

Все обстоятельства произошедшего будут установлены и оценены в ходе досудебного расследования.

- Известна ли сумма причиненного ущерба?

- По предварительным подсчетам независимой организации, сумма нанесенного ущерба составила порядка 700 млн. тенге. В основном пострадало здание и другое имущество.

Несмотря на это, личный состав управления работает в штатном режиме и в рамках своих полномочий обеспечивает как работу всех заинтересованных госорганов, так и оказание государственных услуг населению.

В настоящее время управление дислоцировано в здании прокуратуры г. Алматы. Непосредственно в здании управления начаты ремонтно-восстановительные работы.