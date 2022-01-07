Беспорядки не приведут ни к чему хорошему – главный имам мечети «Хазрет Султан»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Свое мнение по поводу последних событий в стране высказал главный имам мечети «Хазрет султан» Ерболат Жусипов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если взглянуть в историю, казахский народ пережил нелегкие времена. А то, что происходит сейчас, в мирное время, - это критический час для страны. С религиозной точки зрения, независимость – это дар Аллаха. От каждого из нас зависит его сохранение. Каждый мусульманин должен знать об этом. Как вы знаете, 5 января Глава государства издал указ о введении режима чрезвычайного положения в ряде регионов. ЧП продлится до 19 января. За этот период мечети и другие религиозные объединения отменили мероприятия с участием большого количества людей. Эта мера реализуется для исполнения решения Президента», - сказал Ерболат Жусипов.

По его словам, Глава государства принимает оперативные решения для обеспечения безопасности населения и его благополучия.

«Следует принять и соблюдать эти меры. В своем обращении Глава государства акцентировал внимание на безопасности и благополучии народа. К сожалению, из-за мародерства и беспорядков разрушены несколько социальных объектов, административных зданий и личное имущество людей. Как говорил Пророк, никто не должен причинять вред человеку, нельзя совер шать плохое. Разбойники переступили через этот принцип. Президент особое внимание уделил вопросу демократии. Свобода не означает, что можно делать все, что захочется. Беспорядки не приведут ни к чему хорошему», - считает главный имам.

Главный имам напомнил, что за событиями в Казахстане следит весь мир.

«В разных уголках мира представители ислама, имамы, религиозные объединения совершают молитвы о казахстанском народе. Они говорят о положительных чертах и качествах наших студентов, выражают обеспокоенность происходящей ситуацией», - добавил Ерболат Жусипов.