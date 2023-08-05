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    Беспорядки начались в Нью-Йорке во время бесплатной раздачи подарков от стримера

    5 Августа 2023, 17:00

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - В хаос превратилась бесплатная раздача плейстейшенов, организованная популярным ютубером, стримером Каем Сенатом (Kai Cenat) в Нью-Йорке. Собравшаяся толпа стала вести себя агрессивно, нападая друг на друга и на сотрудников полиции. Сам ютубер был арестован, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Hindustantimes.com.

    Все произошло в районе Юнион Сквер. Популярный юморист на стримерской платформе Twitch и ютубер Сенат объявил в своих социальных сетях о бесплатной раздаче PS5 консолей своим подписчикам в четыре часа дня в районе Юнион Сквер. Его пост мгновенно набрал популярность и привлек огромную толпу людей, что привело к большим пробкам и остановке работы метро возле парка.

    Ютубер опубликовал фото толпы в Instagram Stories для того, чтобы показать большое количество людей, которых ему удалось привлечь. Однако толпа стала вести себя агрессивно и беспорядочно. Говорится, что толпа людей, собравшаяся в надежде получить бесплатные консоли PS5 от ютубера Кая Сената, стала в один момент неуправляемой и агрессивной, кидая различные предметы друг на друга и на полицейских, которые пытались разогнать их. Некоторые люди начали взбираться на статую Джорджа Вашингтона, в то время как другие швыряли железными банками и другими предметами в сотрудников полиции.

    Сам ютубер был задержан с целью безопасности. Сообщается, что против блогера могут выдвинуть обвинения. Также полиция Нью-Йорка арестовала 65 человек, 30 из которых были несовершеннолетними, пишет DailyMail.com.

    «Беспорядки в основном были внутри территории парка. Молодые люди бросали различные предметы друг в друга. Они танцевали. Они вытворяли разное, в то же время калечили друг друга», - сообщил Джеффри Мэддри, глава департамента полиции Нью-Йорка.

    По его словам, во время беспорядков пострадали несколько сотрудников полиции, а также несколько людей. Он также добавил, что толпа начала расходиться к семи часам вечера.

    В департаменте полиции Нью-Йорка сообщили, что будут проводиться работы по предотвращению подобных ситуаций в будущем.

    Автор:

    Adlet Seilkhanov

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