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    Беспорядки начались в Брюсселе после матча ЧМ-2022 Франция-Марокко

    15 Декабря 2022, 09:00

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - После полуфинала между сборными Франции и Марокко, в бельгийской столице начались столкновения между болельщиками и силами полиции. Основные события происходили в районе проспекта Леммонье, где запускались фейерверки в направлении полиции, которая реагирует незамедлительно, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Футбольные болельщики начали запускать фейерверки в центре Брюсселя: несколько залпов были сделаны в сторону полицейских. Полиция Брюсселя начала производить аресты активных футбольных болельщиков, которые участвуют в беспорядках в бельгийской столице.

    По состоянию на 23.00 часов местного времени, полиция Брюсселя сообщила о 40 задержанных хулиганах. Для разгона болельщиков применялись водометы и слезоточивый газ, передают местные СМИ.

    В Антверпене болельщики также запустили фейерверки в сторону полиции. Стражи порядка также использовала водометы для разгона хулиганов.

    Фото: DR

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Бельгия Мировые новости Чемпионат мира по футболу
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