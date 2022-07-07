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    Бесплатный проезд в автобусах сделают в Мангистауской области на Курбан айт

    7 Июля 2022, 23:55

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - На Курбан айт общественный транспорт в Мангистауской области будет перевозить пассажиров бесплатно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

    В Актау бесплатный проезд для горожан будет в автобусах, следующих по маршрутам №2, 3, 4, 4М, 5, 7, 8.

    В предстоящий праздничный день, 9 июля, воспользоваться бесплатной поездкой смогут и пассажиры пригородных маршрутов: № №103, 104, 105, 106 и 107. Это маршруты «Актау-Кызылтобе-2-Актау», «Актау-Батыр-Актау», «Актау-Акшукур-Актау», «Актау-Сайын Шапагатов-Актау».

    Ранее сообщалось, что в этом году Курбан айт в Казахстане пройдет с 9 по 11 июля. Для проведения церемонии жертвоприношения запустили сайт.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Транспорт Мангистауская область Регионы Казахстана Общество
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