Бесплатный проезд в автобусах сделают в Мангистауской области на Курбан айт

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - На Курбан айт общественный транспорт в Мангистауской области будет перевозить пассажиров бесплатно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

В Актау бесплатный проезд для горожан будет в автобусах, следующих по маршрутам №2, 3, 4, 4М, 5, 7, 8.

В предстоящий праздничный день, 9 июля, воспользоваться бесплатной поездкой смогут и пассажиры пригородных маршрутов: № №103, 104, 105, 106 и 107. Это маршруты «Актау-Кызылтобе-2-Актау», «Актау-Батыр-Актау», «Актау-Акшукур-Актау», «Актау-Сайын Шапагатов-Актау».

Ранее сообщалось, что в этом году Курбан айт в Казахстане пройдет с 9 по 11 июля. Для проведения церемонии жертвоприношения запустили сайт.