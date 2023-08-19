Бесплатный детский бассейн открыли в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Бесплатный детский бассейн открыли на берегу Иртыша в Павлодаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Бассейн с подогревом рассчитан на 50 человек. Время купания фиксированное, часовое, затем смогут зайти следующие 50 желающих. Бассейн рассчитан на детей от 5 до 14 лет.

В бассейне работают инструктор по плаванию и спасатель.

«На Иртыше ставим ограждение для детей, но это не всегда гарантирует безопасность, – пояснил пришедший на открытие бассейна аким Павлодарской области Асаин Байханов. – Поэтому мы организовали для наших маленьких горожан безопасное место для плавания – бассейн».

Комплекс будет работать до окончания купального сезона. Время работы ежедневно с 9:00 до 20:00.