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    Бесплатный детский бассейн открыли в Павлодаре

    19 Августа 2023, 20:20

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Бесплатный детский бассейн открыли на берегу Иртыша в Павлодаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Бассейн с подогревом рассчитан на 50 человек. Время купания фиксированное, часовое, затем смогут зайти следующие 50 желающих. Бассейн рассчитан на детей от 5 до 14 лет.

    В бассейне работают инструктор по плаванию и спасатель.

    «На Иртыше ставим ограждение для детей, но это не всегда гарантирует безопасность, – пояснил пришедший на открытие бассейна аким Павлодарской области Асаин Байханов. – Поэтому мы организовали для наших маленьких горожан безопасное место для плавания – бассейн».

    Комплекс будет работать до окончания купального сезона. Время работы ежедневно с 9:00 до 20:00.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Павлодарская область Павлодар
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