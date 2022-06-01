Бесплатный авиаперелет для детей – туроператоры не поняли суть проекта Kids Go Free

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 1 января в стране запустили проект «Kids Go Free». Прошло уже пять месяцев, но многие казахстанцы и даже туроператоры не поняли суть программы. У туроператоров были опасения по поводу того, что после оформления турпакета, средств на возмещение может не хватить. Жаловались и на излишнюю бюрократию - необходимо предоставить множество документов, чтобы получить средства на возмещение. Какую же выгоду получают от реализации программы туроператоры? Отвечает ли «Kids Go Free» запросу казахстанцев? В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» управляющий директор национальной компании АО «Kazakh Tourism» Даниель Сержанулы пояснил, почему программу применяют недостаточно активно.

«Многие не понимают суть программы «Kids Go Free». Граждане ошибочно думают, что она предназначена только для детей. На самом деле проект «Kids Go Free» нацелен на стимулирование семейного туризма. Да, проект охватывает детей и подростков, однако во время путешествия их сопровождают родители, близкие родственники. Во-вторых, услугой можно воспользоваться при покупке тура у отраслевой фирмы или туристических операторов. То есть, если вы самостоятельно путешествуете внутри страны, вы не сможете воспользоваться этой услугой. Главное условие - приобрести турпакет у туристических операторов или компаний», - пояснил Даниель Сержанулы.

По информации «Kazakh Tourism», уже обработано 90 заявок. Это означает, что для 170 детей авиаперелет внутри страны стал бесплатным. Многие задаются вопросом, не будет ли наблюдаться намеренное завышение стоимости билета или турпакета.

В компании ответили, что государство компенсирует средства, и это никак не влияет на туристические компании или оператора. У авиакомпаний нет мотивации завышать стоимость билета.

Управляющий директор «Kazakh Tourism» объяснил механизм работы туристических фирм и операторов в рамках программы «Kids Go Free».

«Существует два механизма работы туристических фирм или операторов. Допустим, семейный тур обошелся в 500 тыс. тенге для родителей и одного ребенка. Детский билет стоит 50 тыс. тенге. В этом случае туроператор может сам оплатить авиаперелет для ребенка. А потом государство возместит ему эту сумму. Второй механизм – родители сами оплачивают авиаперелет для детей. После отдыха они могут предоставить необходимые документы туроператору для возмещения средств», - сказал Даниель Сержанулы.

По его словам, основная цель программы – развитие системного туризма в стране.

«Согласен с тем, что многие казахстанцы не приобретают турпакет во время путешествия. Им легче самим добраться до мест отдыха. Программа «Kids Go Free» направлена на развитие системного туризма в стране. Есть такое выражение – управление туристическим потоком. Опираясь на сведения о путешествии туристов, можно выяснить, в каком направлении следует развивать туризм дальше. Для этого ведется учет», - пояснил Д. Сержанулы.

Когда только запускался проект, туроператоры посчитали, что средств на возмещение может хватить не всем. Глава «Kazakh Tourism» подчеркнул, что эта мера закреплена в законе. Соответственно, у туроператора есть законное право получить возмещение при соответствии всем требованиям.

«Согласно плану предусматривается охватить 15 тыс. детей. По нашим прогнозам, эта сумма должна хватить на всех. Однако, если случится так, что в летнем сезоне мы исчерпаем все эти 15 тыс., и будут поступать новые заявки, соответственно, будем просить дополнительные средства, чтобы закрывать потребности. Государство взяло на себя ответственность, в любом случае обязательства перед туроператорами будут исполнены», - заверил управляющий директор АО «Kazakh Tourism».

Для получения возмещения средств по истечении срока отдыха туристов, туроператоры формируют пакет документов для предоставления их в АО «НК «Kazakh Tourism». Затем оформляют заявку на получение субсидий и направляют документы по адресу организации в бумажной или электронной форме.

В случае полноты пакета установленных документов, организация в течение 10 рабочих дней со дня их поступления рассматривает пакет документов и принимает решение о выплате субсидии или об отказе при несоответствии высланных документов. Информация о принятом решении размещается на интернет-ресурсе организации. На основании решения о выплате, компания в течение 45 рабочих дней осуществляет перечисление суммы субсидии на расчетный счет туроператора.

Не раз подчеркивалось, что для возмещения средств нужно собирать множество документов. Управляющий директор «Kazakh Tourism» пояснил, что нужна открытость и прозрачность, так как речь идет о государственном бюджете.

«Нам необходимо видеть, что бюджетные средства направляются по целевому назначению. Поэтому запрашивается перечень документов, чтобы доказать, что казахстанцы действительно воспользовались этой услугой. Необходимо понимать роль оператора «Kazakh Tourism». Мы крайне заинтересованы в успешной реализации программы. Самую первую заявку мы обработали за 30 дней. Одну из заявок обработали за 8 дней. Платеж был осуществлен. Будем оптимизировать процедуру не в ущерб качеству», - добавил Д. Сержанулы.

Спикер пояснил, какую же выгоду получают туроператоры от реализации программы.

«Изначально мера была направлена на стимулирование семейного туризма. Посредством субсидирования детских билетов мы активизируем главную целевую аудиторию – семьи. Здесь туроператоры являются главными бенефициарами. Казахстанцы обращаются к туроператорам, чтобы оформить турпакет. По сути, это расширение их клиентской аудитории, возможность увеличить свой заработок», - добавил он.

Около 17 туристических операторов подключились к проекту «Kids Go Free». Активно заявки поступают от семи туроператоров. К программе подключились другие сервисы - платформа по продаже авиабилетов Aviata, казахстанский лоукостер FlyArystan.

Одним из первых услугами программы воспользовался туроператор «Компас тур».

«С момента запуска программы около 700 человек воспользовались услугами «Kids Go Free», выбрав нашу компанию. Постепенно растет спрос и интерес к этой услуге. Программа направлена не только на развитие внутреннего туризма, но и на поддержку малого и среднего бизнеса», - подчеркнул руководитель туроператора «Компас тур» Ерали Тилеуов.

«Как вы знаете, этот год Глава государства объявил Годом детей. В соцсетях прочитала о запуске проекта «Kids Go Free». В этом году в преддверии 8 марта мы запланировали поездку в Туркестанскую область. При оформлении тура представители компании предложили воспользоваться программой «Kids Go Free». Мы подготовили необходимые документы и воспользовались этой услугой. Авиаперелет стал бесплатным для четырех наших детей», - добавила турист Замзагуль Райханова.

Фото: media.cntraveler.com