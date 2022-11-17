Бесплатным будет проезд в общественном транспорте в день выборов в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Власти Караганды совместно с автопарками города решили в день президентских выборов, 20 ноября, сделать проезд в общественном транспорте бесплатным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Общественный транспорт будет курсировать согласно графику воскресного дня. С 21 ноября, в понедельник, автобусы будут ходить в штатном режиме», - сообщили в акимате города Караганды.

20 ноября по расписанию будут курсировать 230 автобусов по городским и пригородным маршрутам.

Напомним, 20 ноября в Казахстане пройдут внеочередные выборы Президента РК. Как сообщалось ранее, предвыборная агитация началась 21 октября и завершится за день до выборов, то есть 19 ноября. 19 ноября начнется день тишины по всей республике.



