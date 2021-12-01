Бесплатным будет проезд в автобусах в Актау 1 и 16 декабря

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау в праздничные дни проезд в общественным транспорте будет бесплатным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

1 декабря ко Дню Первого Президента и 16 декабря в честь Дня независимости проезд в общественном транспорте по городским маршрутам № 2, 3, 3м, 4, 5, 8, 107 будет бесплатным для всех пассажиров.

«Ранее в праздничые дни были организованы бесплатные проезды в общественном транспорте для жителей и гостей города. В этот раз мы также решили порадовать пассажиров в честь двойного праздника. Пусть крепнет независимость, единство и дружба нашего народа, пусть вечно развевается наш флаг», - сказал аким Актау Нурдаулет Килыбай.